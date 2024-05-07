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İnegöl Belediyespor oryantiring U14 takımı, Konya’da yapılan şampiyonada U14 Ligi Kulüpler Türkiye Şampiyonu oldu. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor Oryantiring U14 takımı, sezonun son yarışında Konya’da sahne aldı. Zorlu rakipler karşısında İnegöllü sporcular, gösterdikleri başarıyla Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. 4-5 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen şampiyonada, farklı şehirlerden 64 kulüpten 871 sporcu yarıştı. İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çekti. Yarışmalar neticesinde İnegöl ekibi, U14 Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonasında 7 kupaya ulaşarak sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.

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