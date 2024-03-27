İnegöl Belediyesi’nin 7 Mart’ta meclis kararını aldığı Cumhuriyet Mahallesi Semt Pazarı bugün ilk kez kuruldu. 70 esnafın yer aldığı Pazar, bölgedeki vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen Alanyurt bölgesi Cumhuriyet Mahallesi 2. Sanayi Caddesinde yeni bir semt pazarı kurulması konusu, oy birliği ile kabul edilmişti. Kararın çıkmasının ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Mahallesinde Çarşamba günleri kurulacak Pazar bugün ilk kez açıldı.

VATANDAŞTA ESNAFTA MEMNUN

Bölge halkından yoğun şekilde talep edilen Pazarda, 70 esnaf tezgah kuruyor. 2. Sanayi Caddesi üzerinde açılan Pazar ilk haftadan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Esnafların da pazarcıların da memnun kaldığı semt pazarı bundan sonra her Çarşamba açılacak.