İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, Belediye Ek Hizmet Binasıyla ilgili dönüşüm projesini hazırladıklarını açıkladı. Başkan Taban, “Ek Hizmet Binamızın olduğu yerde yeni bir meydanı ve ticari bir üniteyi şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Yeni döneme Türkiye Yüzyılının İnegöl’ünü oluşturacak projelerle hazırlanan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, şehrin çehresini değiştirecek yeni vizyon projesini açıkladı. Merkezde bulunan Belediye Ek Hizmet Binasına uygulanacak yerinde dönüşüm projesiyle, İnegöl’ün yeni bir meydan ve modern bir ticari ünite kazanacağı ifade edildi. “İnegöl’ün merkezinde yeni bir dönüşüm hamlesi” başlığıyla verilen müjdede, Başkan Alper Taban İnegöl Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm kapsamına giren Ek Hizmet Binası dönüşüm çalışmasıyla yeni bir meydan, yeni ticaret alanları, açık ve kapalı otopark kurgusuyla yeni bir yaşam alanını daha şehre kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

EK HİZMET BİNAMIZI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ

Başkan Taban “Ek Hizmet Binamızı dönüştürüyoruz. Bildiğiniz gibi Yeni Kent Meydanımız, beraberinde meydanlar, otoparklar, restoran ve kafeteryalar gibi hizmetlerimizi devreye aldık. Biz de Kasım ayı itibariyle yeni hizmet binamıza taşındık. Bu arada boşalan Belediye Ek Hizmet Binamızı da değerlendirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde mimarlarımız şu anda bu güzel projeyi hazırladılar” dedi.

MÜLK SAHİPLERİYLE MASAYA OTURULACAK

Projeye ilişkin bilgiler veren Alper Taban, “Burada ne var? Yerinde dönüşüm var, kentsel dönüşüm var. Altında tamamen dev bir otopark, üzerinde meydan, yeşil alan ve ticari ünitelerin yer aldığı yenilenmiş bir dönüşüm projesi var. Burayla ilgili önce mülk sahipleriyle görüşmelerimizi yapıp onlarında rızasıyla beraber inşallah yeni bir meydanı ve ticari bir üniteyi şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.