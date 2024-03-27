Doğuş Teknoloji’nin girişimcilik ekosistemine hizmet veren platformu InvenDO Venture Studio’nun teknoloji girişimlerine özel olarak düzenlediği Hızlandırma Programı InvenDO Up’ın yeni dönem kayıtları başladı. Başvurular 1 Mayıs'a kadar yapılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Girişimcilerin gelişimini hızlandırma amacıyla düzenlenen ve bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirilen Doğuş Teknoloji’nin InvenDO Up Girişim Hızlandırma Programı, erken aşama teknoloji girişimlerine mentorluk ve iş geliştirme desteklerine ek olarak yatırım imkanı da sunuyor.

2022 yılından bu yana InvenDO Up programları ile 550’den fazla başvuruyu değerlendirerek yenilikçi 4 girişimi mezun eden Doğuş Teknoloji; ilk mezunlarından 3pmetrics ve Ingosa girişimlerine 2023’teki yatırım turlarında da destek verdi. Ayrıca, programın 2. döneminden mezun olan Sweephy için de yatırım süreçleri devam ediyor.

Hızlandırma programı boyunca, girişimcilere alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, düzenli mentorluk toplantıları ile satış, pazarlama, büyüme stratejileri, hedef kitle belirleme, en doğru fiyatlandırmayı oluşturma gibi alanlarda da destek veriliyor.

Programın VC partneri Invexen iş birliğiyle, özellikle sürdürülebilirlik, Gen AI, Ethical AI, yapay zeka tabanlı siber güvenlik uygulamaları ve elektrikli araçlar için mobilite altyapı çözümleri başta olmak üzere yapay zeka ve verinin gücünden faydalanmaya odaklanan girişimlere erişilmesi hedefleniyor.

1 Mayıs’a kadar başvuru kabul eden program, süreci başarıyla tamamlayan girişimcilere 1 milyon TL’den başlayan yatırım imkanı ile yerel ve global pazarda hızla büyüme fırsatları sunuyor.