Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 555 milyon avro bütçeli IPARD-III programını, 81 il için hayata geçirmeye başladı. Teşvik ve hibeler konusunda işletmelere yol haritası çizen Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç, başvuru süreci hakkında detaylı açıklamada bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl IPARD-II kapsamında toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlayarak; kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı arttıran, yeni istihdam sağlayan ve ekonomik faaliyet düzeyinin yükselmesini hedefleyen destek programı, bu yıl 81 ili kapsayacak.

2024’te IPARD-III destek programı sayesinde birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelere 555 milyon avro üzerinde destek verileceğinin altını çizen Malogra Danışmanlık Kurucusu Bikem İnce İnanç: ‘IPARD, Türkiye'de tarımsal ve kırsal kalkınma alanında destek sağlayan bir programdır. Bu programın amacı, tarımsal üretimi artırmak, kırsal ekonomiyi güçlendirmek ve kırsal alanlarda yaşayanların refahını artırmaktır. Bu sene 3. Dönemi başlayan IPARD desteği 2030 senesine kadar devam edecektir. Besicilik, süt ve yumurta üretimi; meyve-sebze, su ürünleri, kanatlı eti, kırmızı et ve süt işleme; bitkisel ürün çeşitlendirme, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkurları ve yenilenebilir enerji başlıklarında destek alabilmek mümkün.

‘İŞLETMELER 5.000 EURO’DAN 3.000.000 EURO’YA KADAR HİBE ALACAK’

İnanç: ‘Her biri ayrı çağrılarla yayınlanan bu destekte işletmeler 5.000 Euro’dan 3.000.000 Euro’ya kadar proje başına hibe alabiliyor. Mayıs ayında ilk çağrısı tamamlanan IPARD -III’ün sıradaki çağrısı Haziran ayında yayınlanacak ve başvurular Temmuz ayında tamamlanacak. Başvuru sürecinin itinayla hazırlanması gerektiğinden başvuru yapacak proje sahiplerinin zaman kaybetmeden aksiyon almasını öneriyoruz. İlgili destek kapsamında bir danışmanla çalışmak isteyen proje sahiplerinin çalışacakları danışmanın TSE ve TKDK tarafından akredite edilip edilmediğine dikkat etmesini tavsiye ederim.’ sözlerine yer verdi.