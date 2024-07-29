Pençe-Kilit Operasyonu ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen toplamda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) -Aziz vatan için terör ve teröristle mücadeleye tüm güçleriyle devam ettiklerini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgeleriyle ilgili son faaliyetleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, operasyonların azim ve kararlılıkla süreceği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1817877133890392301