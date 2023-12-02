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Türkiye İş Bankası, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsiyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten İş Bankası, 44 ülkeden 138 üyesiyle küresel bankacılık aktifinin %41’ini temsil eden Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olarak veri temelli emisyon azaltım hedeflerini belirledi.

Banka ilk olarak karbon yoğun sektörlerden enerji üretimi, çimento ve demir çelik sektörlerinde emisyon azaltımına ilişkin 2030 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre, 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun 2021 baz yılına göre enerji sektöründe %61, çimentoda %21 ve demir-çelikte azaltılması hedefleniyor. Belirlenen hedefler, Bankanın sürdürülebilirlik stratejisinin temel bir unsurunu temsil ediyor ve müşterilerinin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacını yansıtıyor.

İş Bankası, belirlenen sektörlerdeki hedefleme çalışmasında Karbon Muhasebesi Finansalları Ortaklığı (PCAF) metodolojisini kullandı. Diğer sektörlere ilişkin çalışmalarını devam ettiren Banka, hesaplamaya esas teşkil eden verilerin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için bu süreçte müşterileri ile birebir çalışmalar yürüttü. Baz yılı değerleri üzerinden sektörel azaltım hedefleri belirlenirken, uluslararası geçerliliği olan bilim temelli küresel senaryolar dikkate alındı.