Hem bireysel sağlık, hem de iş verimliliği açısından iş yeri kaynaklı stresi yönetebilmenin ve strese karşı güçlü olmanın önemli olduğunu paylaşan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, iş yerlerinde stres yönetimi stratejileri uygulamak ve çalışanların sağlıklı iş yaşam dengesi kurmalarını desteklemek gerektiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Stresin vücudun zorlu veya tehditkâr olarak algıladığı durumlara verdiği doğal bir reaksiyon olduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, stresin bireyin çevresindeki değişikliklere uyum sağlaması gerektiğinde, zorluklar ya da belirsizliklerle karşılaştığında ortaya çıktığını kaydetti. Psikolog Dokuzlu, “Özellikle iş yerinde; yoğunluk, baskı, belirsiz rol ve beklentiler, güvensizlik, zor çalışma koşulları, iş yaşam dengesinin sağlanamaması gibi etkiler stresi artırır" dedi.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, iş stresi ile etkin bir şekilde başa çıkabilmek için yapılması gerekenleri paylaştı:

Görev tanımına uygun çalışmak ve hayır diyebilmek: Kişilerin kendi görev tanımını ve haklarını bilmesi, görev tanımı dışındaki işlere hayır diyebilmesi iş yükünü dolayısıyla iş stresini önlemeye yardımcı olur.

İş yerinde sağlanan destek ve eğitimler: İşverenlerin çalışanlarına stres yönetimi eğitimleri sunması, esnek çalışma saatleri sağlaması ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması önemli. İş yeri hekimi veya psikoloğundan stresle mücadele için yardım alınabilmeli.

İş yerindeki iletişim: İş yerinde açık iletişimin, ekip çalışmasının ve net bilgilendirmenin olması stresin önlenmesine yardımcı olur. Yönetici ve çalışanlar arasındaki verimli iletişim, çalışanların stresle daha iyi başa çıkmasını ve iş tatminini artırmasını destekler.

Motivasyonu destekleyecek etkinlikler: Çalışanlar ve aileleri için yemek gibi etkinlikler planlamak; iş yerindeki bağlılığı, pozitif iletişimi ve motivasyonu artırır.

Zaman yönetimi ve planlama: Günlük ve haftalık planlar yaparak iş yükünü yönetmek kolaylaşabilir. Yapılacakları madde madde öncelik sırasına koymak ve hedefleri gözden geçirmek iş stresini azaltmaya yardımcı olur.

Verimli mola ve dinlenme: Yeterli ve verimli molalar vermek stresle başa çıkabilmek için olmazsa olmazdır. Mola ve iş saatleri net olarak belirlenmeli, kişi kendini yorgun hissetmese bile düzenli olarak molaya çıkmayı alışkanlık haline getirmeli.

Yeterli uyku: Uykusuzluk; öfke yönetimi, tahammülsüzlük, yorgun hissetme, dikkat hataları ve iş kazaları gibi sonuçlar yaratabilir. Kaliteli ve verimli uyku günlük yaşam kalitesini de etkiler.

Sosyal destek: Kişinin ailesi veya sevdikleri ile vakit geçirmesi iş stresini azaltarak, kişisel yaşamında işten başka önemli alanları olduğunu hatırlamasına yardımcı olur.

Hobiler ve kendine zaman ayırmak: Sevilen bir aktivite, hobi veya planlanan bir yere gitmek iş kaynaklı stresle mücadelede daha güçlü olmayı sağlar.

Meditasyon ve nefes egzersizleri: Meditasyon ve nefes egzersizleri zihni sakinleştirmeye ve stresi yönetmeye yardımcı olur. Gün içerisinde kısa kısa nefes egzersizleri yapmak stresi kontrol altında tutabilir.

Profesyonel destek almak: İş stresi ile mücadelede büyük zorluk yaşanıyorsa, uzun süren stres durumu varsa, günlük yaşama yansıyan huzursuzluk, karamsarlık, isteksizlik gibi faktörler varsa bir uzmanla görüşmek faydalı olur.