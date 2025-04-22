Ankara Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde organize edilen Rıza Keser Yıldızlar-Gençler-Büyükler Serbest/Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti.ANKARA (İGFA) - Sivas’ta gerçekleştirilen şampiyonada gençler kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı’nda Hüseyin Düzgün Türkiye birincisi, Mehmet Üresin Türkiye ikincisi, Ahmet Can Yavuz ve Berkan Bozkurt ise Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye ikinciliği elde eden takımda, İlhan Çıtak Türkiye birincisi, Bayram Aksal Türkiye ikincisi, Mehmet Üresin Türkiye üçüncüsü olurken Hüseyin Düzgün ve Celal Koçak Türkiye beşincisi oldu. Yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan sporculardan Ahmet Can Yavuz Türkiye ikincisi, Muhammet Tok ve Muhammet Ekin ise Türkiye üçüncüsü olmayı başararak ödüllerini aldı.

KEÇİÖRENLİ GÜREŞÇİLER KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Olimpiyat yolculuğunun ilk durağı olan şampiyonada büyük başarılara imza atan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, iki gün boyunca minderde kıyasıya mücadele etti. Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Cihangiroğlu, federasyon yetkilileri ile çok sayıda sporsever katıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcularına ödülleri Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel tarafından verildi.

GÜREŞ BİZİM KÜLTÜR MİRASIMIZ

Güreş takımının şampiyonada elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Güreş, bizim tarihimizde sadece bir spor değil; aynı zamanda bir ahlak, bir duruş, bir kültür mirasıdır. Bu mirası hakkıyla taşıyan ve bugün burada büyük başarılara imza atan Keçiören Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyor, sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.