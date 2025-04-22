Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Bursa Osmangazi Hipodromu’nda düzenlenen yarış programında, Mustafakemalpaşa ilçesi adına ilk kez bir at yarışı düzenlendiBURSA (İGFA)- Bursa'da “Mustafakemalpaşa Belediye Koşusu” adıyla koşulan bu özel yarış, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Erdem’in girişimleriyle yarış takvimine alındı.

Bursa Osmangazi Hipodromu’ndan yarışları yakından takip eden Başkan Şükrü Erdem’’ Mustafakemalpaşa’mızın tarihine bir not daha düşmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu sadece bir yarış değil; kültürel mirasımıza, tanıtımımıza ve geleceğe bırakılan anlamlı bir izdir.’’ dedi.

Yoğun katılım ve büyük heyecana sahne olan koşuda 10 numaralı Batman Çocuğu, jokey Kadir Tokaçoğlu idaresinde birinciliğe ulaştı. Yarışı kazanan atının sahibi ise İskender Bilgin oldu.

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, “İlçemizin adını ülke çapında böylesine köklü ve saygın bir platformda duyurmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye Jokey Kulübü başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum,” dedi.

Mustafakemalpaşa’yı yarış dünyasıyla buluşturan bu koşu, ilçenin tanıtımı açısından önemli ve gurur verici bir adım olarak tarihe geçti.