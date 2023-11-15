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İletişim Başkanlığı, İsrail'in "Hastanede annesinin yanına koştuğu yaralı Gazzeli gencin görüntülerinin sahte olduğu" iddiası gerçeğini yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İsrail’in “yaralı görüntülerinin sahte olduğu” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in resmî hesapları, daha önce belgesel çekimlerinden, kısa filmlerden ve tiyatrolardan aldığı görüntüleri, "Gazzeliler sahte görüntü kurguluyor" iddiasıyla servis etmiştir. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 bini çocuk, 11 bin 320 kişi hayatını kaybetmiştir. İsrail'in resmî hesabı hastanedeki yaralı oğlunu görmeye gelen bir kadının ve onun başındaki sargıyı kaldıran gençlerin yer aldığı bir videoyu, 'sahte yaralanma videosu' iddiasıyla servis etmiştir. Görüntüler incelendiğinde, iddianın aksine İsrail bombardımanında yaralanan gencin başındaki sargının, 'yaralarının ciddi olmadığını' göstererek annesini teskin etmek amacıyla kaldırıldığı açıkça görülmektedir. İsrail'in resmî hesabı tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir" ifadeleri yer aldı.