İstanbul Bakırköy Belediyesi Etik Kurulu, 25 Mayıs “Dünya Etik Günü” ve 25-31 Mayıs "Etik Haftası" dolayısıyla personellere yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” değerlendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kamu hizmetlerinde etik kültürünü yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla 25 Mayıs 2004 tarihinde kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun ardından, ülkemizde 2008 yılından itibaren her 25 Mayıs’ın “Etik Günü”, 25-31 Mayıs tarihleri arasında ise “Etik Haftası” olarak kutlanan önemli günde Bakırköy Belediyesi bir toplantı düzenledi.

İstanbul Bakırköy Belediyesi Etik Kurulu’nun konferans salonunda düzenlediği toplantıda, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” değerlendirildi. Belediye çalışanlarının katıldığı programda; halka hizmet bilinci, amaç ve misyona bağlılık, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, ayrımcılık yapmamak, saydamlık ve katılımcılık, hediye almamak, kamu mallarını korumak, savurganlıktan kaçmak, çıkar çatışmasından kaçmak, hesap verme sorumluluğu, imtiyazsız kamu hizmeti ve hizmet standartlarına uymak konuları üzerine konuşuldu.