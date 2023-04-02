İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘300 Günde 300 Proje’ maratonu devam ederken, Eyüpsultan ilçesinde tamamlanan yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Eyüpsultan’a kazandırılan, içerisinde birden fazla park, meydan ve İstihdam Ofisi’nin bulunduğu projelerin toplu açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

Açılışı yapılan Silahtarağa Gençlik Parkı yerine Haliç’i kirletecek tesisi iki Ak Partili belediye başkanının uyarısı üzerine analiz ederek iptal ettiklerini anımsatan Başkan İmamoğlu, “Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki; burada yapılacak arıtma tesisi her iki ilçeye ve Haliç'e sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 14 Mayıs’ta Millet İttifakı ile milletin hükümetinin göreve başlayacağını söyleyen İmamoğlu, “Konya'nın da Kayseri'nin de Van'ın da Amasya'nın da işi yürüyecek. İstanbul'un da her yerin ve deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zangır zangır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil, çağdaş akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir dönemi de başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Silahtarağa Gençlik Parkı’nın Eminönü'nden Alibeyköy Cep Otogarı'na kadar 12 kilometrelik bir yeşil hattın oluşmasını sağladığı bilgisini veren İmamoğlu, Eyüpsultan’a kazandırılan projelerle ilgili şöyle konuştu:

“Avrupa Yakası Şube Müdürlüğü diye kavramlandırılmış bir yere gittiğimde makam binasını görünce dedim ‘arkadaşlar yani burası makam olarak büyük değil mi? ‘Başındaki arkadaşım vallahi büyük dedi. ‘O zaman dedim burayı millete açalım’.Burası parkıyla, bahçesiyle, güzel bir sosyal tesis olur. Eyüpsultan'daki siyasi arkadaşlarım bunun ihtiyaç olduğunu hep söylemişlerdi. Onu da açmış olduk. Ayrıca Haliç Spor Parkı'nı ve teleferik meydanını da hizmete açıyoruz. Kıyıların halka kapatılmasına tahammülümüz yok. Haliç'i eşsiz bir yaşam vadesi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşıyoruz... Eyüpsultan'da Bölgesel İstihdam Ofisimizi de açıyoruz. İş arayan gençlerimize özellikle hanımefendilere ve herkese hizmet sunan, göreve başladığı andan itibaren tam 100 bini aşan insanımıza iş bulan; mesleğe odaklı iş gücünü Enstitü İstanbul İSMEK kurslarımızda yetiştiren sertifika veren bir modelle iş bulan bu merkezlerimizin 19’ncusunu Eyüpsultan'da açıyoruz.”