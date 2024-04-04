İstanbul Modern, sinemaseverlere özel yeni bir üyelik programı başlatıyorİSTANBUL (İGFA) - Sinema meraklıları ve festival filmlerini takip edenler için tasarlanan Sinefil üyeliği, İstanbul Modern Sinema’nın her ay düzenlediği sinema gösterimlerini ücretsiz izlemenin yanı sıra pek çok ayrıcalık sunuyor.

Üyelik programının sunduğu ayrıcalıklara ek olarak, Sinefiller, müzedeki film gösterimlerini ve MUBI işbirliğiyle gerçekleşecek özel film gösterimlerini yıl boyu öncelikli ve ücretsiz izleyebilecek, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelebilecekleri etkinliklere, ustalık sınıfı buluşmalarına katılabilecek.

Sinefil üyeliğinin diğer ayrıcalıkları arasında; İstanbul Modern'e tüm yıl giriş, uzman rehber eşliğinde turlar, üyelere özel atölye ve etkinliklere davetiye de yer alıyor. Üstelik, Sinefillere 1 ay süreyle MUBI VIP üyeliği de ücretsiz.