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Ankara’da “Sporun Devleri Buluşuyor” ödül töreni gerçekleştirildi. Özel bir televizyon kanalının düzenlediği “Sporun Devleri Buluşuyor” ödül törenin 8.’si Ankara’da gerçekleştirildi. “Spora En Fazla Yatırım Yapan Yerel Yönetim” Ödülüne Şile Belediyesi layık görüldü.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Özel televizyon kanalının düzenlediği 'Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti milletvekilleri, çeşitli federasyon başkanları ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, Türk sporcuları tebrik ederek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk sporu devasa adımlar atıyor. Spor tesislerine yapılan yatırımlar ve ortaya çıkan pek çok eser var ve bunun sonuncunda gelen başarılar var. Öncelikle bu yılki başarılarından dolayı şampiyon sporcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Çeşitli kategorilerde ödüllerin verildiği programda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Spora En Fazla Yatırım Yapan Yerel Yönetim” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Başkan Ocaklı’ya ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın tarafından verildi.

Ödül sonrasında Bakan Osman Bak “Başkan bizim arkadaşımız Şile’den kendisiyle çok anılarımız var ve başarılı çalışmalarını yakın takip ediyorum. Ayrıca beraber çok ortak anılarımız var Şile'ye verdiği emeklerinden dolayı kendisini kutluyorum” dedi.