İstanbul Valiliği, soğuk havanın etkisiyle birlikte kar şeklinde başlayacak yağışların Çarşamba sabahı İstanbul geneline hakim olacağından vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 11 Şubat Salı günü günbatımından sonra İstanbul genelinin soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteorolojik uyarıyı İstanbullularla paylaşan Valilik, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların 12 Şubat Çarşamba sabahı il genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edildiğini duyurdu.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;11.02.2025 Salı günü gün batımından sonra #İstanbul genelinin soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz… pic.twitter.com/7kKoBqtlEy— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 10, 2025

Valilik paylaşımında, meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.