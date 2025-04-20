İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun süredir gösterilere izin verilmediğini hatırlatarak, bu alanda toplanma çağrısı yapanların provokasyon amacı taşıdığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve İstiklal’deki gösterilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Gül, yaptığı paylaımda, İstanbul’un birçok noktasında gösteri ve toplanma hakkının serbest olduğunu, ancak güvenlik nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu tür etkinliklere izin verilmediğini vurguladı. Bu durumun ilgili kişi ve gruplara defalarca bildirildiğini ifade eden Vali Gül, “Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını siyasi hesaplara alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine müsaade edilmeyecektir” dedi.

https://twitter.com/gul_davut/status/1913678254969434150

Vali Gül, güvenlik güçlerinin sağduyulu bir şekilde görevini yerine getirdiğini ve kamu düzenini hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Yasaklara rağmen yapılan çağrılar sonucu polislerin yaralandığını ve bazı vatandaşların yargılanmak zorunda kaldığını ifade eden Vali Gül, bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, adli sürecin titizlikle takip edileceğini duyurdu.