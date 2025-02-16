İstanbul’da toplu ulaşımın simgelerinden olan Beyoğlu - Karaköy Tarihi Tüneli bu yıl 150. yıl dönümünü, İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay ise 111. yıl dönümünü kutladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşlarından İETT, 2025 yılı itibarıyla 154. yılını kutluyor.

İstanbul’un simgesel ulaşım araçları için İstiklal Caddesi’nde tören düzenlendi.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci en eski metrosu olma özelliğini taşıyan Beyoğlu - Karaköy Tüneli ile benzer şekilde, İstiklal Caddesi’nde nostaljik bir atmosfer oluşturan Nostaljik Tramvay İETT tarafından özenle işletiliyor. Her gün binlerce yolcu taşıyan bu tarihi ulaşım araçları, İstanbul halkına kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Beyoğlu - Karaköy Tüneli ve Nostaljik Tramvay’ın yıl dönümleri vesilesiyle düzenlenen törene İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT yöneticileri ve çalışanları da katıldı.

Nostaljik Tramvay’da müzik dinletisi sunulurken, Beyoğlu - Karaköy Tüneli’nde vatandaşlara sahlep ikram edildi.