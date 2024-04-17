İZARTİST Sanat Günleri, Sanat ve farkındalık için panel programı İzmir'de Kültürpark Atlas Pavyon'da başladı.İZMİR (İGFA) - Uluslararası İZARTİST Derneği, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ortaklığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZARTİST Sanat Günleri, 5 Nisan'da sergi açılışıyla başladı.

Sanatçılar, resim, heykel, grafik, seramik, suluboya, enstalasyon, video art gibi farklı disiplinlerde eserlerini sergileyerek, doğanın döngüsünden esinlenen sanatsal izlenimler sunuyorlar. Aynı zamanda panel programlarıyla da sanatın farkındalık kültürünü geliştirme ve çevresel konulara duyarlılık çağrısı yapıyorlar. Sanat günleri kapsamında düzenlenen panellerde ise sanatta doğanın temsili, felsefi perspektiften doğa-insan-sanat ilişkisi, sanat ve psikoterapi gibi konular ele alınıyor.

Uluslararası İZARTİST Derneği'nin Başkanı ve İZARTİST Sanat Günleri küratörü Muzaffer Bektaş, Sanatçı adıyla Mona Muzo olarak tanınmaktadır. Bektaş, derneklerinin hedefinin, sanatı ve sanatçıyı destekleyerek toplumda pozitif bir etki yaratmak ve sanat alanında farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. İzmir'de düzenlenen etkinliklere tüm İzmirli sanatseverlerin davetli olduğunu söyledi.

*Panel Programı ve Konuları:*

*20 Nisan 2024 - Saat: 15.00*

*Felsefi Perspektiften Doğa İnsan ve Sanat*

- Prof. Dr. Berfin KART TEPE

- Prof. Dr. Hakan ÇÖREKÇİOĞLU

- Prof. Dr. Özcan YILMAZ SÜTCÜ

*22 Nisan 2024 - Saat: 15.00*

*Sanat ve Psikoterapi – Panel*

- Doç. Dr. Füsun GÖKKAYA

- Uzm. Psk. Hatice ÜNAL DEMİR

- Uzm. Psk. Sevgi MESTCİ SÜNERLİ

*27 Nisan 2024 - Saat: 15.00*

*Türkiye'de Çağdaş Sanat Uygulamaları ve Güncel Yaklaşımlar*

- Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

- Prof. Dr. Meltem AKKAYA

- Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER

- Doç, Dr. Serpil YAYMAN

*28 Nisan 2024 - Saat: 14.00*

*Sanatta Özgünlük ve Üslup*

- Dr. Gülseren PASİN

- Öğr. Görevlisi Mete SEZGİN