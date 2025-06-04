İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ Genel Müdürlüğü’nün yaz seferleri ile engelli yurttaşlar için düzenlenen erişilebilir yaz seferleri 7 Haziran’da başlıyor. Bayram sonrası ise seferler hafta sonları yapılacak. İskelelerdeki yoğunluğu önlemek için biletler sadece bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınacak. İZMİR (İGFA) - İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, Ege Adaları’nın yanı sıra İzmir’in sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik gemi seferleri, Kurban Bayramı tatilinde başlıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde (7 Haziran Cumartesi-8 Haziran Pazar) Güzelbahçe, Urla ve Foça’ya sefer düzenlenecek.

Mordoğan seferleri ise 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günleri olacak. İskelelerde oluşan yoğunluğu önlemek için gişelerden bilet satışı olmayacak, biletler online olarak bilet.izdeniz.com.tr üzerinden alınabilecek.

Yolcular barkod kontrolü sonrası hızlıca gemiye binebilecek.

Ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla 3-7 yaş arası çocuklar için ücret tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 3 yaş ve altındaki çocuklar seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.

EGE ADALARI’NA BAYRAM SEFERİ

Öte yandan 2025 yaz sezonu boyunca ROTAMIZ EGE ADALARI sloganı ile üç uluslararası hatta sefer yapan İZDENİZ AŞ, Kurban Bayramı’nda da Midilli, Sakız ve Samos adalarına özel sefer düzenliyor. İzmir Alsancak Limanı – Midilli, Çeşme Limanı – Sakız ve Seferihisar Marina – Samos / Karlovasi seferleriyle vatandaşlara tatil imkanı sunuluyor. Alsancak Limanı – Midilli seferi 6 Haziran Cuma gidiş, 8 Haziran Pazar dönüş olacak. Seferihisar Marina – Samos seferi, 7 Haziran Cumartesi gidiş, 9 Haziran Pazartesi dönüş olacak şekilde düzenlendi.

Sakız’a ise Bayram süresince her gün sefer yapılacak. Kapı Vizesi sayesinde İzmir’den kısa süreli tatil planı yapan vatandaşlar, kolaylıkla Midilli ve Samos’a geçiş yapabilecek.

Samos ve Midilli adalarına kapı vizesi ile gitmek isteyen İzmirliler, İZDENİZ Satış Ofisi’nden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.