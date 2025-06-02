Bornova Belediyesi, Kurban Bayramı için Işıkkent'te kurduğu modern Kurban Pazarı’nı hizmete açtı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayvan satıcılarının ve vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan pazarda; hijyen, güvenlik ve konfor ön planda tutuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde toplam 120 çadırın kurulduğu pazarda 62 çadır büyükbaş, 58 çadır ise küçükbaş hayvanlar için hazırlandı. Her biri 112 metrekare olan çadırların hemen yanında su hatları yer alırken, alana iki farklı noktaya yerleştirilen konteyner tuvalet ve banyolar sayesinde hijyen koşulları üst düzeye çıkarıldı.

Alanın içinde yemekhane ve kafeterya hizmeti sunan bir sosyal çadırın yanı sıra ibadet etmek isteyenler için de mescit kuruldu. Olası sağlık sorunları için bir karantina çadırı hazır bekletilirken, bölgede görevli veteriner hekim de bulunuyor.

Alanın tamamı çevre aydınlatmalarıyla donatılırken, hayvan atıklarının toplanması için özel gübre döküm alanları oluşturuldu. Bu atıklar kepçeler ve kamyonlarla düzenli olarak alan dışına taşınıyor. Ayrıca sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülüyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmanın ve inançlarımızın en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerden biri olduğunu dikkat çekerek, “Bornova Belediyesi olarak hem satıcıların hem de vatandaşlarımızın hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda bu süreci geçirmesi için tüm detayları titizlikle planladık. Kurban ibadetini huzur içinde yerine getirmek isteyen tüm Bornovalıları Işıkkent Kurban Pazarı’na bekliyoruz” diye konuştu.