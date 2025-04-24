İzmir’in dört bir yanından Bornova ilçesine gelen binlerce çocuk uçurtmalarla gökyüzünü renklendirirken, konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu keyifli bir gün yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile coşkuyla kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da etkinliğe katılarak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yle birlikte çocukların neşesini paylaştı. Tugay ve Eşki, düzenlenen kortejde çocuklarla yürüyüp “Umut Gökyüzünde” yazılı uçurtmalar dağıttıktan sonra sahneye çıkarak Bornovalılara seslendi.

Cemil Tugay Atatürk’ün bıraktığı mirası yükseltecek çalışkan, dürüst ve onurlu nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Ömer Eşki ise CHP’nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek “Ulusal Egemenliğimize kimse ket vuramaz” dedi.

Ayrıca Başkan Eşki 23 Nisan etkinlikleri kapsamında koltuğunu temsili olarak 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Larisa Sarı’ya bıraktı. Minik başkan adaletli ve eşit bir dünya hayalini dile getirdi.

Bu özel günde Bornova’daki coşku dolu etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Çocuklarımız ve gençlerimiz diyorlar ki: ‘Biz büyük ve asil bir milletin evlatlarıyız. Başını önüne eğmek, birilerine teslim olmak yakışmaz’ Bu yüzden Atatürk’ün bize bıraktığı mirası yükseltecek çalışkan, dürüst ve onurlu nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bugün, buradan tüm kardeşlerimi ve büyüklerimi daha çok çalışmaya, mücadeleye katılmaya çağırıyorum” dedi.

RENKLİ ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başkan Eşki’nin eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile beraber yer aldığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, gün boyunca Bornova Belediyesi Çocuk Korosu, Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, DJ performansı, kukla ve sihirbaz gösterileri, bubble show gibi sahne etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Yüz boyama, şişme oyuncaklar, sosis balonlar ve atölyelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca ücretsiz ikramlar da yapıldı.