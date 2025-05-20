İzmir Çiğli Belediyesi, çocuklara doğayla iç içe bir gün yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında minik hemşehrilerini besi çiftliğine götürdü.İZMİR (İGFA) - Etkinlikte çocuklar, doğal yaşamı yakından tanıma fırsatı bulurken, hayvanlarla vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Çiftlik gezisinde çocuklar, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarını besleyip sevdiler; hayvancılık ve doğal yaşam hakkında eğitici bilgiler edindiler. Doğayla baş başa geçen bu özel günde hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Çocuklar, çiftlik hayvanlarıyla buluştu

Hayvanların doğal yaşam alanlarını gözlemleyerek onlarla etkileşime girme şansı yakaladılar. Ayrıca uzmanlar eşliğinde hayvancılık ve çiftlik yaşamı hakkında bilgilendirildiler. Hayvanların beslenme düzenleri, bakım süreçleri ve ekosistemdeki rolleri konusunda eğitici bilgiler alan çocuklar, bu deneyim sayesinde doğaya karşı daha bilinçli bireyler olma yolunda önemli bir adım attılar.

Başkan Yıldız: “Çocuklarımızın doğayla ve canlılarla bağ kurmasını önemsiyoruz”

Çocuklara erken yaşta doğa ve hayvan sevgisi aşılamanın önemine dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın doğayı ve hayvanları tanıyarak büyümesi, onların daha duyarlı ve bilinçli bireyler olmalarını sağlar. Bu yüzden düzenlediğimiz çiftlik gezisiyle onlara hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunmak istedik. Çocuklarımızın gözlerindeki merakı ve mutluluğu görmek bizler için çok değerli. Onların doğayla iç içe olabileceği etkinlikleri artırarak sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.