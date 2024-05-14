Efes Selçuk Belediyesi ilçedeki tüm umumi WC işletmelerinde köklü bir çalışma başlattı. Vatandaşların şikâyet ve önerilerini dikkate alarak sıkı bir denetim başlatan Efes Selçuk Belediyesi, umumi yerlerin ihtiyaç duyduğu tadilat, boya ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki çalışma ile WC işletmeleri, hem estetik açıdan daha çağdaş bir görünüme kavuşacak hem de kullanıcıların daha konforlu ve hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlanacak.

İlk olarak Şahabettin Dede Caddesi üzerindeki WC İşletmeciliğinde başlatılan tadilat ve bakım çalışmaları tamamlandı. Daha sonra Amfi Tiyatro altındaki WC’lerdeki bakım ve onarım çalışmalarına başlayan Efes Selçuk Belediyesi, buradaki çalışmanın tamamlanmasından sonra Belediye Hizmet Binası yanındaki WC’nin bakım ve onarım çalışmasına başlayacak. Belediye tarafından Pamucak’taki umumi tuvaletlerin de bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniliyor.

Temizlik ve hijyenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu kapsamda vatandaşların sıklıkla kullandığı umumi WC işletmelerinde sıkı bir denetim başlattıklarını kaydetti. WC İşletmelerinde tadilat, boya ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Önceliğimiz her zaman insan sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda hizmet almasını önemsiyoruz. Bu nedenle belediye olarak tüm umumi WC’lerde bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. İşletme sahiplerinin de bu konuda daha duyarlı olmalarını, işletme alanlarının bakımını daha titizlikle yerine getirmelerini istiyoruz. Çünkü bu konudaki denetim çalışmalarımız belirli aralıklarla daha sık yapılacaktır” diye konuştu.