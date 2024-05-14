İstanbul Fatih’te bulunan Eda Turizm Zemzem Tur Seyahat Acentası’nın yanlış vize aldığı bir umre yolcusu sınır kapısı girişinde gözaltına alındı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Azerbaycan vatandaşı olan umre yolcusu Tural Ş.’ye yanlış vize alan firma, vatandaşın kendilerine ulaşması sonucu yanlışı başka yanlışla kapattığını zannetse de, yolcu Cidde sınır kapısında gözaltına alındı.

Umre yolcusunun vizesinin vatandaşlığını Azerbaycan vatandaşı yerine, Türk vatandaşı olarak aldığını gören Tural Ş. yanlışın düzeltilmesi gerektiğini Eda Turizm Zemzem Tur Seyahat Acentası yetkililerine söylemesi üzerine, firma yetkilileri Ş’ye yeni bir vize gönderdi.

Vizenin düzeltildiğini düşünerek yeni vizesini Cidde havalimanında görevlilere veren Umre yolcusuna vizenin sahte olduğu söylenerek, gözaltına alındı.

Sınır kapısında bulunan yetkililerin vatandaşa yeni bir vize alması sonucu sorun çözüldü.