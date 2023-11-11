Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında İzmir Güzelbahçeli gençler Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe sınırlarında oturan veya okuyan 9-13 yaş, 14-25 yaş kategorilerinde yarışmaya katılan gençler arasında düzenlenen “Geleceğimiz Atatürk için söylüyor” 5. şarkı yarışması Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’ Tuncel Kurtiz Salonu’nda yapıldı. Programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, MHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kamil Cesur, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yıldız, Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşma yapan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’i en iyi şekilde koruyup yüceltmek için halkımızla ortak duyguların birlikteliğini artırmak için tüm ekibimizle en mükemmel şekilde çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Ata’mızın, bizlerin gözbebeği kıymetli gençlerimiz Atatürk’ün sevdiği şarkıları ona hitaben seslendirecek. Ata’mızın sevdiği çok güzel eserleri dinleyeceğiz. Bu bir yarışmadan öte anma gecesi. Ata’sının izinden giden gençlerimizin her biri bizim için birinci. Bu anlamlı güne katkı koyan emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Ata’mızın anısı bugün tüm kalplerde bir atacak’’ dedi.

Konuşmaların Müzikolog Evrim Ateşler, İzmir Müzik Akademisi Ses Eğitimi Öğretmeni Ayben Bağcı, İzmir Müzik Akademisi Müzik Teknolojileri Öğretmeni Prenses Roza Çoban, İzmir Müzik Akademisi Müzik Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Ali Özbekli, İzmir Müzik Akademisi ve İZMA Müzik Yapım Kuruluşlarının Kurucusu Güvenç Birer’den oluşan Jüri, gençleri birçok ölçüt üzerinden değerlendirdi. Finale kalan 12 genç, sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden jüriden puan topladı.

Jürinin üyelerin değerlendirmesi sonucu 9-13 yaş grubunda; Nisan Erdoğan birinci, Zeynep Bade Gökay ikinci ve Demir Ege üçüncü oldu. 14-25 yaş grubunda; Şimal Eriş birinci, Yiğit Kırıkkaya ikinci, Buse Uzun üçüncü oldu. Birincilere yarım, ikincilere çeyrek üçüncülere gram altın hediye edildi.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara çiçek, plaket ve katılım belgeleri verildi.