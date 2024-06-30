İzmir'de Karabağlar Belediyesi ekipleri, önceki gün İzmir'in farklı noktalarında çıkan yangınlar için seferber oldu. Menderes, Bornova ve Selçuk’ta söndürme çalışmalarına destek veren ekipler, yangın bölgesinden hayvanların tahliyesinde büyük bir yardımlaşma örneği ortaya koydu.İZMİR (İGFA) - İzmir önceki gün şehrin farklı noktalarında çıkan ve hızla büyüyen yangınlarla sarsıldı. Yangınların kontrol altına alınamamasıyla Karabağlar Belediyesi ekipleri harekete geçti. Menderes ve Bornova’ya söndürme çalışmaları için desteğe giden ekipler, bölgede çıkan yangınlar kontrol altına alınana kadar destek olmaya devam etti.

Selçuk’ta çıkan ve kısa sürede büyüyen yangının ardından Karabağlar Belediyesi ekipleri, su tankeri göndererek çalışmalara destek oldu. Bölgede çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçen Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üç araçla birlikte bölgeye ulaşan ilk ekiplerden oldu. Öğlen saatlerinden geceye kadar bölgedeki hayvanların tahliyesi için tüm araçlarını seferber eden Veterinerlik İşleri ekipleri, bölgeden getirilen 17 kediyi Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi’ne götürerek muayene işlemlerini gerçekleştirdi. Uzun saatler hayvanları tahliye işlemi gerçekleştiren ekipler çok sayıda hayvanın veterinerliklere ulaştırılmasını sağladı.

BAŞKAN KINAY’DAN DESTEK

Selçuk’ta meydana gelen büyük yangın sonrasında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek olmak için bölgeye gitti. Bölgede yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kınay, sürecin takipçisi olacaklarını ve destek için tüm ekipleriyle hazır olduklarının altını çizerek hem Selçuk'a hem de İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletti.