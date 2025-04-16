İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de 620 milyon liralık yatırımla ilçeye yeni içme suyu, kanal ve yağmur suyu hattı kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 22 Nisan Salı günü saat 11.00’de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törenle hayata geçirilen altyapı yatırımlarını hizmete sunacak. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de 620 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 22 Nisan Salı günü saat 11.00’de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek tören ile Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık, Haykıran, Seyrek ve Villakent’te hayata geçirilen toplam 209 kilometre içme suyu, 40 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı ile 160 bin metrekare parke serim çalışmasını vatandaşlara duyuracak.

TOPLAM 209 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILDI

İZSU Genel Müdürlüğü Menemen’de vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçenin altyapısını güçlendirmek için toplam 620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde 109 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Emiralem ve Türkelli mahallelerinde hat çalışmalarının olduğu sokaklarda 160 bin metrekare parke serildi. Ayrıca Seyrek ve Villakent mahallelerinde de 100 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Çalışılan sokakların parke kaplamaları yenilendi. İçme suyu hattı çalışmaları haricinde Menemen’in altyapı sistemini güçlendirmek için de ilçe genelinde toplam 40 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edildi.

