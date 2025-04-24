İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ortaokul 6. sınıf öğrencisi ve İzmir Çocuk Meclisi sözcüsü olan Derin Taş'a bıraktı. 12 yaşındaki Taş, geri dönüşüm ve doğa için çalışmak istediğini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu İzmir Çocuk Meclisi sözcüsü, Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Derin Taş'a devretti.

Makamında eşi Öznur Tugay ile Derin Taş ve ailesini ağırlayan Başkan Tugay, “Bugün sana koltuğumuzu teslim edeceğim. Yüreğindeki dilekler gerçekleşsin. Senin gibi güzel çocuklarımız böyle güzel görevlerde olacaklar. Senin burada olman onlara da ilham versin” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Derin Taş'a koltuğu devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Benim de çocuklarım var. Bir baba olarak çocukların ihtiyaçları üzerinden yapmayı planladığımız her şey bizler için çok önemli. Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin anlamını biliyoruz, anlıyoruz. Sadece bugün değil yılın her günü, 365 gün çocuklarımızın bizler için çok değerli olduğunu hatırlayarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir Çocuk Meclisi sözcüsü, Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Derin Taş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece bir bayram değil, o bizim cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğimizin ilan edildiği çok önemli ve şanlı bir gündür. Ayrıca 23 Nisan'ı değerli ve özel kılan nedenlerden biri de dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olmasıdır. Bu bayram bizim geçmiş özgürlük mücadelemizi ve çocuklarımızın geleceğin teminatı olduğunu da simgeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aslında geleceğin bizlerin elinde şekilleneceğine ve bizlerin yarının büyükleri olduğumuza inanmış bu onur verici bayramı bizlere armağan etmiştir” ifadelerini kullandı. Taş, İzmir Çocuk Meclisi'nde görev almasının hayatını değiştirdiğini de sözlerine ekleyerek “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çocuklar” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR DOĞAYLA İLGİLİ BİLİNÇLENDİRİLEBİLİR”

Başkan Tugay, çocuk başkan Derin Taş'a hayata geçirmek istediği çalışmaları sordu. Taş, “Geri dönüşüm ve doğa için daha çok çalışma yapılmalı, seminerler düzenlenerek farkındalık artırılmalı. Birçok okulda öğrenci sayısı fazla. Bu da ders verimliliğinin azalmasına neden oluyor. Daha çok okulun yapılması, sınıftaki ders verimliliğini artıracak. Nitelikli insanların fazlalaşmasını sağlayacak. İzmir için yapmak istediklerim bunlar” dedi.

Çocuk Başkan Derin Taş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'a okulu Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'nun bahçesinin çocukların yaralanmaması için düzenlenmesi talimatını verdi. Tezcan, en kısa sürede çalışma yapacaklarını kaydetti.