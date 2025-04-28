İzmir’de ESHOT’un “Eşitliğe Sür” projesiyle 120 kadın şoför adayı eğitim alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren proje, Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün “Eşitliğe Sür” projesi, kadın şoför istihdamını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla sürüyor. Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 100 bin Euro hibe alan projede, 120 kadın şoför adayı eğitim alıyor.

Adaylar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde farkındalık eğitimleriyle başlayan süreçte, Fuar İzmir’de trafik kuralları ve işaretleri üzerine teorik eğitim aldı. Ardından sürücü kurslarında 10’ar saatlik pratik direksiyon eğitimine geçildi. Altı ay sürecek eğitimler, ESHOT’un Sürüş Teknikleri Merkezi’nde güvenli sürüş eğitimiyle tamamlanacak. Başarılı olanlar ESHOT’ta şoför olarak istihdam edilecek.

Adaylardan Aylin Sezer Eren, “Kadınlar her işi yapar, bu benim hayalimdi. ESHOT’ta devam etmek istiyorum” derken, Bahar Doğan, “Kadın şoförlerle gurur duyuyorum, hayallerime yaklaşıyorum” dedi. Ayşe Gişten ise “Kadının değdiği yer güzelleşir, her işe kadın eli değmeli” diye konuştu.

Proje kapsamında bir çalıştay düzenlenecek, veriler akademik yayınlara dönüştürülecek. ESHOT, yoğun ilgi gören projenin Türkiye’ye örnek olmasını hedefliyor.