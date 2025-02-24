İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan öğrenciler için psikolojik destek hizmeti verilmeye başlandı. Görevli uzman psikolog, sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere sınav kaygısını yenme ve ders çalışma motivasyonu kazandırma gibi konularda destek sağlayacak.

İZMİR (İGFA) - Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde YKS’ye121 gün kala ön görüşmelere başlayan Uzman Psikolog BilgesuBaday, haftanın iki günü randevu sistemiyle sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler ile bir araya gelecek.

“HER ÖĞRENCİ ÖZELİNDE GÖRÜŞMELERİMİZİ YAPACAĞIZ”

Öğrencilerin sınav süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmeleri için danışmanlık almalarının önemini vurgulayan Uzman Psikolog BilgesuBaday; “Kaygıyı insanların kişisel düşünceleri ortaya çıkarır. Bu yüzden kaygılarımız özneldir. Sınav kaygısı da bunlardan biridir. Sınav kaygısı kişinin gerçek performansını ortaya koymasını engeller. Olası olumsuz sonuçlar veya başarısızlık ile ilgili kaygılara eşlik eden bilişsel, davranışsal ve fizyolojik belirtilerin yaşanması durumu olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerimizin sınav sürecini daha işlevli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla danışmanlık almaları önemlidir. Sınav kaygısı psikolojik danışmanlıkla desteklenirse süreç en sağlıklı şekilde yürütülebilir. Bu yüzden de öğrencilerimizin sınav kaygılarının üstesinden gelmeleri ve girecekleri sınavda daha iyi bir performans gösterebilmeleri için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde bir araya gelerek her öğrenci özelinde görüşmelerimizi yapacağız” dedi.