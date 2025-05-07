İzmir Güzelbahçe Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliğinde üç kuşak bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ezgi Naz Soysal, Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Emekli Prof. Dr. Tülay Canda ve İlçe Sağlık Müdürü Dolunay Hamamizade ve vatandaşlar katıldı.

Güzelbahçe Belediyesi’nin 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri 1. Dönem sonu etkinliğinde vatandaşlara bir dizi gösteri düzenledi.Etkinlik 3. Yaş Üniversitesi Folklor Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Ardından sahneyi Seferihisar Müşerref Hepkon İlkokulu Folklor Ekibi devraldı. İki ekibin birlikte gerçekleştirdiği ortak performans, izleyicilerden büyük alkış topladı. Genç yetenek Nil Duru Ataklı'nın piyano dinletisi izleyicileri büyüledi.“Üç Kuşak” başlıklı şiir dinletisinde, 3. Yaş Üniversitesi öğrencisi bir baba, kızı ve torunu birlikte sahne aldı. Can Yücel ve Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirleriyle “Denizleri” andıkları bu özel bölümde duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlikte gönüllü eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri ve atalık tohum hediye edildi.

Etkinlik sonunda Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ezgi Naz Soysal, katılımcılara belgelerini vererek, teşekkür etti. Başkan Vekili Soysal, “Yaşam boyunca öğrenme yolunda önemli bir projeyi faaliyete geçirmek mutluluk verici. Birinci dönem sonu yapmış oldukları gösteri bizlere güzel bir gece yaşattı. Emeği geçen herkese Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik, 3. Yaş Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun dinletisiyle sona erdi. Katılımcıların büyük ilgi göstererek salonu doldurduğu bu özel gün, kuşaklar arası dayanışma ve kültürel paylaşımın en güzel örneklerinden biri oldu.