İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı toplantıda gelecek sezonun sanatsal vizyonuna dair görüş alışverişinde bulunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’deki kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan ile İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık’ın yanı sıra Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Semih Çelenk, Dr. Efdal Sevinçli, Mehmet Cem İdiz, Zeynep Altıok Akatlı, Hakan Dündar, Doç. Dr. Kadir Çevik, Müjdat Albak, Orhan Alkaya ve İzBBŞT Direktörleri katıldı.

Toplantıda, kentin her köşesine tiyatro sanatını ulaştırma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren İzmir Şehir Tiyatroları’nın 2024-2025 tiyatro sezonunda gösterdiği performans masaya yatırıldı.

Sezonun tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıda, sanatsal üretimden repertuvar çeşitliliğine, seyirci sayısını artırmadan izleyicilerin geri bildirimlerine kadar birçok başlık ele alındı.

Şehir Tiyatroları’nın sanatsal gelişimine katkı sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Danışma Kurulu ile İzBBŞT yönetimi arasında tiyatronun sanatsal çizgisinin güçlendirilmesi, seyirciyle daha güçlü bağlar kurulması ve yeni projelerle sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefi doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatın dönüştürücü gücüne olan inancıyla üretkenliğini artırarak, yeni oyunlar ve projeler ile seyircisiyle buluşmaya devam edecek