İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), “Soytarılar Okulu” oyununu kentin dört bir yanından gelen çocuklarla ücretsiz buluşturarak miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de tiyatroyu her kesime ulaştırma misyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) özel bir gösterimle çocuklarla buluştu.

İzmir Şehir Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğünün katkıları ile kentin dört bir yanından gelen minik tiyatroseverler için ücretsiz olarak “Soytarılar Okulu” oyununu sahneledi.

İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirilen gösterime miniklerin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Tuğçe Gülcüler ile Sedef Cem, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanı Yener Ceylan, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık da katıldı.

Uluslararası çocuk tiyatrosunun klasiklerinden sayılan Soytarılar Okulu’nu izleyen minikler, oyundaki dört haylaz soytarıyla birlikte eğlencenin tadını çıkardı. Oyunda kullanılan palyaço burunlarından kendilerine de hediye edilmesiyle neşeleri iki kat artan çocuklar, tiyatro ile kahkaha dolu bir gün geçirdi. İzmir Şehir Tiyatroları, benzer gösterimlerle her kesimden İzmirlinin tiyatroya ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürecek.