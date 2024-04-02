İzmit Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve usta yazar Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan İzdivaç isimli oyun 4 Nisan Perşembe günü prömiyer yapacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediye tiyatrosu yeni bir oyun ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

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Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan ‘İzdivaç’ isimli oyun 4 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de Sanat Akademi Eğitim Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak.

2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek.