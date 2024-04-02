Ramazan ayının manevi iklimi mahallelerde yaşatmaya devam eden İzmit Belediyesi, bu akşam Eseler Köy Meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’nda halk iftarı düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde gönül sofraları oluşturmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aşevi’nde üretilen yemeklerin ikram edildiği iftarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

BUGÜN İKİ FARKLI BÖLGEDE

Halk iftarları bu akşam Eserler Köyü Meydanı’nda Eseler, Bayraktar ve Solaklar bölge halkının katılımıyla gerçekleşecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’nda da iftar düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.