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İzmir'de Karabağlar Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen Kasım ayı belediye meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’da gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaşama geçirilecek Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

Başkan Selvitopu, “İzmir’de örnek gösterilecek bu tesis gelecek yıl Karabağlar gençliğinin kullanımına sunulacak.Ancak gençlerimiz bu yıl içinde tesislerin bazı bölümlerinden yararlanmaya başlayacak” dedi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yerlerde istinat duvarı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri’nin baştan sona yenilenmesi projesinde kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nı baştan sona yenilediklerini ve Karabağlar’a yakışır bir parkla meydan kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında resmi çelenk sunumu törenimizi orada yaptık. Bundan sonra da törenler orada gerçekleştirilecek. Karabağlar güzel ve kullanılır bir meydan kazanmış oldu” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, her mahalleye bir semt merkezi kazandırma hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde Günaltay Semt Merkezi’ni hizmete açacaklarını bildirdi.

Asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, temizlik, park bakım ve yenilemeleri çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini bildiren Başkan Selvitopu, Uzundere’deki cemevi projesinin de temelini gelecek yıl atacaklarını söyledi.

Toplantıda oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, Üçyol ‘daki Uğur Mumcu Parkı’nın adı “100. Yıl Uğur Mumcu Parkı ve Meydanı” olarak değiştirildi.