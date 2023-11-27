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Çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, rakibini 89-83 mağlup etti. Bu galibiyet ile zirve inadını sürdüren İzmit’in Perileri gelecek hafta sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk edecek.

Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi.

İzmit’in Perileri deplasmanda karşılaştığı Antalya Toroslar Basketbol’u 89-83 mağlup etti. KOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeye devam ediyor.

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