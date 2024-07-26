İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk, Lütfü Obuz, Köy Hizmet Masası Sorumluları ve birim müdürleri Arpalık İhsaniye Mahallesinde incelemelerde bulunarak Muhtar Hasan Ördöl’den bilgi aldılarKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk, Lütfü Obuz, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz, Turgay Oruç, İsmet Kanık, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Temizlik İşleri Sedat Çakır, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Park Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz mahalle ziyaretleri programı kapsamında Arpalık İhsaniye Köyünü ziyaret etti. Heyet Mahalle Muhtarı Hasan Ördöl’den mahallenin durumu hakkında bilgi aldılar. Muhtar Hasan Ördöl’ün ilettiği talepler not alındı ve gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi heyeti bölge sakinlerini de dinledi ve iletilen taleplerin karşılanması adına muhtarlığın ve belediyenin koordineli bir şekilde hareket edeceğini ifade etti. Arpalık İhsaniye Mahalle Muhtarı Hasan Ördöl ve vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.