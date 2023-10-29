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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan İzmit Belediyesi, ‘’100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Korteji’’ ile renkli görüntüler oluşturduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.

Sporun ve sanatın bir arada yer aldığı kutlamalar kapsamında bisiklet tutkunları da bisiklet kortejinde bir araya geldi. 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Korteji Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nden başladı Atatürk Anıtında sona erdi. Katılımcılar Atatürk Anıtı’na çelenk ve karanfil sunumu gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet korteji Atatürk Anıtında karşıladı.

Anıtta gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Bugün çok kıymetli gün. Bizler de çok büyük bir onur yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın 100’üncü yılı. Bir kere yaşayacağımız 100’üncü yılı görmek bizlere nasip oldu. Kutlamadan daha ziyade Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak çok değerli. Gelecek kuşaklara Cumhuriyetin kazanımlarını aktarmak zorundayız" dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKALIM”

"Biz kutlamalar yaparken Cumhuriyetin içi yavaş yavaş boşaltılıyor" diyen Başkan Hürriyet, "Cumhuriyet hasar alıyor. Daha fazla sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla ve cesaretle korumak ve çocuklarımıza aktarmak bizim sorumluluğumuz. Daha nice 100 yıllara Cumhuriyetin erişmesini sağlamak gerekiyor. Biz ilk 100 yılını gördük torunlarımız ve bütün kuşaklarımız daha nice yüzyıllarını görsün İnşallah. Ben bu alanı gerçekten ayrı seviyorum. Bu alan kentin en önemli tarihi alanlarından bir tanesi. Arkamızda bu muhteşem heybetli anıt. Atamızın sağlığında yapılmış ve yaşarken gördüğü bir anıt. Bu anıt Cumhuriyetimizin 10’uncu yılına özel önemi heykeltıraş Nijat Sirel tarafından yapıldı. ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.’ Sözünü hatırlatan çok kıymetli tarihi bir anıt. Atamızın sağlığında yapılmış 10 anıt heykelden bir tanesi. Bu 10 anıt heykelden birinin İzmit’te inşa edilmiş olması. Atamızın sağlığında gördüğü ve bütün İzmitlilere şükranlarını sunduğu çok kıymetli bir anı. Bu kent ilklerin ve müjdelerin kenti. Daha Cumhuriyet ilan edilmemişken ilk defa Cumhuriyetle yönetileceğimizi İzmit’ten müjdeledi Atatürk. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının eninde sonunda verileceğini ilk defa müjdelediği, ilk basın toplantısını yaptığı, 7 cephede savaştıktan sonra annesiyle buluştuğu yer bu kıymetli topraklardır. Üzülerek söylüyorum ki; Bu kentin yaşanmışlıkları, tarihi hissettirilmeden başka amaçlarla bir bir yok ediliyor" diye konuştu.