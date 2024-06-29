İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında ‘Barış İçin Savaşan Bir Kadının Hikayesi; Fatma Seher Hanım’ söyleşisi düzenlediKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi, İzmit’in Kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde birçok farklı etkinliğe imza atıyor. Etkinlikler kapsamında Milli Mücadele kahramanlarından Kara Fatma adıyla hafızalar kazınan Fatma Seher Hanım, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde anıldı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Ece Onural, Dr. Fatma Üçler ve Dr. Melih Yiğit, Kara Fatma ile ilgili dinleyicilere bilgiler aktardı.

YİĞİT, “KARA FATMA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ”

Dr. Melih Yiğit, “Fatma Seher’e cesaretinden dolayı Kara Fatma deniyor. Fatma Seher, kongre toplandığı haberini aldıktan sonra İstanbul’dan Samsun’a ardından Sivas’a gidiyor. Sivas’taki kongrede Atatürk ile görüşüyor. Milli Mücadeleye böyle başlıyor. Milli Mücadele’de düzenli ordunun ulaşamadığı İzmit gibi bir bölgedeki görevi milis güçleri oluşturmaktı. Burada önemli görevler üstlenmiştir.

KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİNDE FARKLI BİR YERDE DURUYOR

İnönü Savaşları’nda yararlı görevler yapmıştır. Daha sonrasında teğmen rütbesi alıyor. İlk Türk kadın subay olarak tanımlanıyor. Daha sonra kendisine maaş bağlanmıştır. Ama bu maaşı kabul etmeyerek Kızılay’a bağışlamıştır. Kurtuluş Savaşı ve öncesi dönemde kadının cesaretini, cepheye girişini ifade ediyor. Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı tarihinde farklı bir yerde duruyor.

ÜÇLER, “ÇOK FAZLA İSİMSİZ KAHRAMAN VAR”

Dr. Fatma Üçler, “Fatma Seher esasında İzmitli, değil. Erzurum doğumlu bir ailenin evladı. Fakat mezar taşına yazdırdığı bir ifade hepimizi burada toplamaya muktedir. Mezar taşında “Memleketin şarkı da garbı da benim. Tüm Türkiye benim vatanım, benim toprağım. Tüm çocuklar benim çocuklarım. Biz çocuklar için ölmedik mi? yazıyor. Fatma Seher, sadece Kurtuluş Savaş’ında mücadele eden bir kadının timsali değil. Anadolu’da onun gibi mücadele eden çok fazla isimsiz kahraman var. Büyükannelerimizin cephelerde savaştığı için biz buradayız” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN VAZİFEDEN KAÇMADI”

Fatma Seher’in müfrezesi büyük bir kadın topluluğundan oluşuyor. Ve bu 1923’te Times’da söz konusu olacak kadar dünyada yankı buluyor. Yaşadığı dönemde toplumun kalburüstü insanlarından olmasına rağmen hiçbir zaman vazifeden kaçmadı. Kadınların işkencelere maruz kaldığı bölgelerde harekete geçerek kadınlardan oluşan topluluklar kurmuş. Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği notayla birlikle erkekleri de toplayarak daha büyük birlikler kurmuştur.

“KIZ ÇOCUKLARIMIZI FATMA SEHER GİBİ YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

Bizim sanal kahramanlara ihtiyacımız yok. Çocuklarımıza Fatma Seher gibi karakterleri öğretebilmeliyiz. Bizim de kız çocuklarımızı Fatma Seher gibi yetiştirmemiz gerekiyor. Ona minnet borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de kadınlara seçme seçilme hakkını bütün dünyadan önce vermesinde Fatma Seher gibi kadınların etkisi olduğu düşünüyorum.

HÜRRİYET, HEDİYE TAKDİM ETTİ

İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşunda önemli rol oynayan Kara Fatma’nın yaşamı ve Milli Mücadele dönemindeki etkisi üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Programa ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmacılara hediyelerini takdim etti. Söyleşinin ardından ise Atatürk Milli Mücadele Anı Evi ve Kapanca Sokak gezisi yapıldı.