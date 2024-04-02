İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile ‘Sağlıklı Beslenme ve Ramazan Ayında Beslenme’ semineri düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Üniversiteli Pazarı toplantı salonunda ‘Sağlıklı Beslenme ve Ramazan Ayında Beslenme’ semineri düzenledi

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için Üniversiteli Pazarı toplantı salonunda gerçekleşen programda İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren Diyetisyen Hilal Çetin, yeterli ve dengeli beslenmenin önemini anlattı.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı seminerde, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak için öneriler, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler, obezite ve obezitenin sebep olabileceği sağlık problemleri gibi konulara yer verildi. Seminere katılım sağlayan öğrenciler farkındalık arttıran bu etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.