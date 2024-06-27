İzmit İlçe Milli Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının bulunduğu bölgede tehlike arz eden istinat duvarı Büyükşehir tarafından yenilendiKOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda İzmit Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan binanın istinat duvarının bir bölümü çökmüştü. Çöken duvardan ayrılan kaya parçaları İzmit İlçe Milli Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine devrilmişti.

Bölge sakinlerini tedirgin eden toprak kayması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı sonrasında çalışma başlatılarak kısa süre içerisinde yeni istinat duvarı yapıldı. 5 metre yükseklikteki istinat duvarı taş pere ile de kaplanarak görsellik ve güvenlik kazandırıldı.