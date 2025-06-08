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Pınarcık Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nca uygulanan trafik tedbirlerini yerinde inceleyen Orgeneral Çardakcı, bayram süresince vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için alınan önlemleri değerlendirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kurban Bayramı tatili süresince Niğde-Adana Otoyolu Alın Gişeleri’nde Pınarcık Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nca alınan trafik önlemlerini yerinde inceledi. ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kurban Bayramı tatili kapsamında trafik güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmaları denetlemek üzere Niğde-Adana Otoyolu’ndaki Alın Gişeleri’ni ziyaret etti.

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