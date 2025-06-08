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Şahısların kimlikleri tespit edilirken, polislerin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.

Güvenlik güçlerine mukavemet gösteren iki şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, mahallede bir tartışma sırasında silah kullanıldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nde silahlı tartışma ihbarı üzerine polis ekipleri müdahale etti, mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nde yaşanan silahlı gerginlik, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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