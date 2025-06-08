İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, tencerede alev alan yağ yangınlarına karşı doğru müdahale yöntemlerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili videolu paylaşımda bulunan İstanbul İtfaiyesi, "Asla su dökmeyin, alevleri kapakla kapatın!" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Tencerede alev alan yağ, yanlış müdahale edildiğinde ciddi yangınlara yol açabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bu tür durumlarda güvenli söndürme yöntemlerini vatandaşlarla paylaştı.

Basit ama hayati adımlarla yangınların önlenebileceğine ilişkin videolu paylaşımda bulunan İstanbul İtfaiyesi, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tenceredeki yağ alev alırsa nasıl söndürülür?Tenceredeki yağın alev alması oldukça ciddi bir olaydır. Doğru müdahalede bulunulmazsa, çok daha büyük yangınlara sebebiyet verebilir.Tenceredeki yağ alev aldığında yangını güvenli bir şekilde söndürmek için aşağıdaki adımları… pic.twitter.com/AdzKqwSDUV— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) May 30, 2025

TENCERE YANGININDA YAPILMASI GEREKENLER... TENCEREDE YAĞ ALEV ALIRSA NASIL SÖNDÜRÜLÜR?

Su dökmeyin: Su, sıcak yağla temas ettiğinde buharlaşarak patlama etkisi yaratır ve yangını yayar. Bu, ciddi yanıklara veya mutfakta büyük bir yangına neden olabilir.

Ocağı kapatın: Isı kaynağını keserek yangının büyümesini engelleyin.

Alevleri boğun: Tencerenin kapağıyla veya ısıya dayanıklı bir tava, nemli mutfak bezi, fırın tepsisi ya da yangın battaniyesiyle alevlerin üzerini örtün. Hava girişini kesmek için örtüyü yavaşça yerleştirin.

Tencereyi hareket ettirmeyin: Sallamak veya taşımak yağı sıçratabilir ve yangını büyütebilir.

Kontrol edilemiyorsa tahliye edin: Alevler sönmüyorsa mutfaktan çıkın, kapıyı kapatın ve hemen 112’yi arayın.