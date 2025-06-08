İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyenin kendi imkânlarıyla Uzundere’de kurduğu modern kurban satış ve kesim alanını ziyaret ederken, vatandaşlar ve hayvan yetiştiricileri ile bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.İZMİR (İGFA) - Bu yıl ilk kez belediyeye ait bir alanda kurban satış ve kesim alanı oluşturan Karabağlar Belediyesi, bu geçici hizmeti hijyenik, güvenli ve denetimli koşullarda halkın kullanımına sundu.

Vatandaşlar, sağlıklı bir ortamda kurban alışverişlerini yaparken, kesim işlemleri de belediyenin gözetiminde, çevreye zarar vermeden gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni kurban alanının Kaymakamlık, Müftülük, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Emniyet gibi kamu kurumlarıyla iş birliği içinde planlandığını belirtti.

Uzun yıllardır yaşanan düzensiz ve sağlıksız kurban kesim alanları sorununu çözmek amacıyla bu adımı attıklarını söyleyen Başkan Kınay, “Kanayan bir yaraya parmak bastık. Bu adım, halk sağlığı, çevre ve kamu yararı açısından önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

MODERN DONATILARLA HİZMET VERİLDİ

Hatırlanacağı gibi alanda toplam 54 satış yeri oluşturulmuş; veteriner kontrolü, zabıta güvenliği, sağlık ekipleri, temizlik ekipleri, günde 3 kez tankerle su temini, kesim çadırları, WC, duş, dinlenme alanı, kafeterya, sosyal tesisler ve mescit hizmete sunulmuştu. Görevli kasaplar, sıra numarasına göre kesim işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.