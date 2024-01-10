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Kadınlar Süper Ligi'nde 13. hafta maçları tamamlandı. Ligde Yenimahalle Belediyesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı, diğer dört müsabaka ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kadınlar Süper Ligi 14. hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 17 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.ANKARA (İGFA) - EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nda ise takımlarımız Yenimahalle Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak, 13 Ocak Cumartesi günü 14.30'da Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlar Süper Ligi 13. hafta sonuçları şöyle: