Kimileri stresten ötürü iştahını kaybederken kimileri yüksek kalorili atıştırmalıklara yönelerek sağlığını riske atabiliyor. Uzman Diyetisyen Esra Öztürk, sınav döneminde zihinsel performansı destekleyen, odaklanmayı artıran ve kaygıyla başa çıkmaya yardımcı olan sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Diyetisyen Esra Öztürk, sınav döneminde öğrencilerin kahvaltıyı atlamaması gerektiğini belirterek, dengeli beslenmenin başarıyı artırdığını vurguladı.

Sınav dönemlerinde öğrenciler sıklıkla kahvaltıyı atlıyor, ancak Uzman Diyetisyen Esra Öztürk, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söyledi. Diyetisyen Öztürk, uyandıktan sonra bir saat içinde yapılacak kahvaltının enerji verdiğini ve konsantrasyonu artırdığını belirterek, "Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, ceviz ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan bir kahvaltı, zihinsel odaklanmayı destekler. Sınav sabahı yağlı ve sindirimi zor besinlerden kaçınılmalı” dedi.

Öğün atlama veya abur cuburun zihinsel performansı düşürdüğünü ifade eden Öztürk, "Her öğünde sebze, tam tahıllı karbonhidrat, sağlıklı yağ ve protein öneriyor. Tavuk, balık, bulgur, zeytinyağı ve probiyotikler bağışıklığı güçlendiriyor. Ara öğünlerde ise çiğ badem, kefir, tam buğday ekmeği ile peynir veya meyve-yoğurt gibi seçenekler kan şekerini dengede tutuyor" dedi.

Basit Şekerden Kaçının, Omega-3 Tüketin

Şekerli gıdalar yerine kuru meyve, yulaf ve tam tahıllar tercih edilmesini öneren Öztürk, hafızayı destekleyen Omega-3 kaynakları için haftada 2-3 kez somon, uskumru gibi balıklar, ceviz ve semizotu önerdi. Öztürk, sınav öncesi çikolata tüketiminde ise bitter ve ölçülü seçenekler daha sağlıklı olduğunu kaydetti.

SU TÜKETİMİ VE UYKU ŞART

Günde 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Susamayı beklemeyin. Aşırı çay ve kahve, uykuyu bozabilir” diyor. Sınav sabahı alışık olunmayan gıdalar denenmemeli. Ayrıca, 7-8 saat uyku ve hafif egzersiz, stresi azaltarak öğrenmeyi destekledi. Öztürk, ailelere, evde öğün düzenine dikkat etmeleri ve çocuklarının beslenme alışkanlıklarını sabırla yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Dengeli beslenme, uyku ve hareketin birleşimi, sınav dönemini daha verimli kıldı.