Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Manisa’da “Forum Magnesıa Avm Cınens Sinemaları”nda başladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştirildi.

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali başladı. 21 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlik, çocukları sinema ile iç içe dolu günlerde buluşturmaya devam edecek.

21. TÜRSAK ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ’NDE İLK GÜN SONA ERDİ

21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 17–21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Manisa’da “Forum Magnesıa Avm Cınens Sinemaları”nda minik sinemaseverlerle buluşuyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Dijital Medya İçerik Atölyesi’nde çocuklar, dijital dünyada içerik üretmenin temel kavramlarını eğlenceli yöntemlerle öğrendi. Takım çalışmasına dayalı etkinliklerde birlikte fikir geliştirip içerik kurgulayan çocuklar, iş birliği yaparak yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini pekiştirdi. Hayal güçlerini kullanarak çeşitli hayvan ve nesne taklitleri yaptılar. Etkinlik boyunca çocukların kendilerini özgürce ifade etmeleri ve birbirinden farklı fikirler üretmeleri teşvik edildi.

Festivalin ilk gününde düzenlenen diğer bir atölye ise “Oyunculuk Atölyesi” oldu. Oyunculuk atölyesinde çocuklarla duygu ve beden farkındalığını geliştiren çeşitli egzersizler yapıldı. Neşe, korku, öfke ve üzüntü gibi temel duygular üzerine yapılan çalışmalarda çocuklar bu duyguları sahnede canlandırarak ifade etmeyi öğrendi. Doğaçlama alıştırmalar kapsamında çocuklar; karlı havada, yağmurlu havada, rüzgarlı bir ortamda ve çölde yürüyormuş gibi hareket ettiler. Gülme, ağlama ve kuş sesi gibi ses taklitlerinin yanı sıra farklı hayvanları da kendi yorumlarıyla canlandırmaları istendi. Her çocuğun sahneye kendi özgün yaklaşımını getirmesi desteklendi.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ FİLMLER MİNİK SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

Festivalin ilk gününde “Cesur Panda: Görevimiz Afrika, Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, Kardeş Takımı 2” filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi. Eğlenceli filmlerin gösterimleri festival boyunca devam edecek.